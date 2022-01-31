بالصور.. إحالة مشاريع استثمارية في الحبانية بدعم فرنسي وصيني وكوري

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء الحبانية شرقي محافظة الأنبار علي داوود، يوم الإثنين، إحالة مشروع حيوي مهم، بتمويل من القرض الفرنسي، وذلك بعد توقف دام قرابة 10 سنوات، فضلا عن مشاريع اخرى مهمة، ستنفذ بتمويل من القرض الصيني.

وقال داوود لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع سبق وان تمت المباشرة به سنة 2012، ولكن بسبب سيطرة تنظيم داعش على المحافظة، ثم اجراءات الوقاية بتفشي فيروس كورونا، حالت دون استئناف العمل به، طوال السنوات الماضية". واضاف، أنه "تم احالة المشروع مجدداً على القرض الفرنسي، وذلك اثناء زيارة السفير الفرنسي لدى العراق، الى قضاء الحبانية، للاطلاع على واقعها، والتأكد من الاستعدادات اللازمة للمباشرة بالمشروع".

وتابع داوود، "طلبت من السفير الفرنسي العمل على تأهيل شبكة مياه قضاء الحبانية المركزي، وابدى الاخير استعداده للتعاون مع ادارة القضاء، للعمل على هذا المشروع"، مؤكداً، "قريباً جداً سيتم احالة مستشفى قضاء الحبانية على القرض الصيني، فضلاً على إنشاء ست مدارس ذات مواصفات متقدمة".

وفيما يخص مدينة الحبانية الجديدة، قال داوود، إن "هنالك اربع شركات استثمارية تعمل على بناء مجمعات سكنية في المكان المخصص، والعمل جار على قدم وساق". لافتاً، إلى أن "هنالك عقداً تم توقيعه مع شركة كورية ، للإستثمار في مدينة الحبانية الجديدة، وأعتقد بأن سيتم الغاء العقد معها، وفي حال استمراره فسيتم الاتفاق معها على استئناف العمل".

وتابع، أن "هنالك العديد من المشاريع الترفيهية والسياحية، سيتم تنفيذها على ضفاف بحيرة الحبانية، وهنالك العديد من الشركات الاستثمارية التي ابدت استعدادها للاستثمار في موقع مدينة الحبانية الجديدة، وهي بانتظار استقرار الوضع السياسي والامني في المحافظة".