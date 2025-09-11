بالصور.. أجواء اليوم الثاني من معرض بغداد الدولي للكتاب

شفق نيوز- بغداد

تستمر فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته السادسة والعشرين، بمشاركة أكثر من 600 شركة ودار نشر محلية ودولية من أكثر من 20 دولة.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، أجواء اليوم الثاني من المعرض المقام هذا العام تحت شعار "بغداد أجمل.. حين نقرأ"، خلال الفترة من 10 حتى 21 أيلول/ سبتمبر الجاري، وتحل فيه دولة قطر ضيف شرف.

وانطلقت فعاليات المعرض صباح أمس الأربعاء، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما شهد حفل الافتتاح حضوراً رفيع المستوى، أبرزهم وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني ووزير الثقافة القطري عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وشخصيات رسمية وثقافية أخرى.

ويُعد معرض بغداد الدولي للكتاب، من المعارض الهامة في المنطقة، تنظمه شركة صدى العارف بالتعاون مع اتحاد الناشرين العراقيين والشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية.