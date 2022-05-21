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صور.. بغداد تودع طريد الحكومات وشاعر القصائد الهاربة

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-21T08:10:57+0000
صور.. بغداد تودع طريد الحكومات وشاعر القصائد الهاربة

شفق نيوز / رحل صاحب القصائد الهاربة من ظلم الحكام للمرة الأخيرة، تاركاً أوراقه ونظارته ومنصته الشعرية التي كان يقرأ بها شعره واقفاً أمام الجمهور ليغمض عينيه الى الابد.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، وداع بغداد لشاعرها الكبير مظفر النواب، لينتقل منها الى مثواه الأخير في النجف، وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في استقبال جثمانه الذي وصل بطائرة رئاسية خاصة الساعة التاسعة من صباح اليوم من دولة الامارات، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد صراع مع المرض، إذ وصل جثمان النواب، الى مقر اتحاد الادباء، قبل ان يوارى الثرى أخيراً في مدينة النجف، بحسب وصيته..

وبرحيل النواب يفقد العراق قامة شعرية كبيرة تنضم الى غيرها من قامات الابداع العراقي في رحلة الوداع الى المثوى الأخير.

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