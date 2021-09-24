سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بالصور.. اندلاع حريق في موكب بكربلاء

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-24T16:35:20+0000
بالصور.. اندلاع حريق في موكب بكربلاء

شفق نيوز/ أفاد الدفاع المدني العراقي، يوم الجمعة، بأن فرقها أخمدت حريقا اندلع في "موكب حسيني" بمحافظة كربلاء.

وقال الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق اطفاء اسناد بغداد الكرخ والرصافة وفرق اطفاء اسناد محافظة ذي قار تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل بزل يحتوي على قصب وحشائش متيبسة لتطال موكب حسيني مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال في منطقة حي العباس عند العمود (47 ) تحديداً".

وأضاف، أن "فرق الدفاع طوقت وعزلت الحادث واخمدت النيران رغم كثافة الزائرين وانهت خطر الحريق بعد ان ابعدت واخلت الزائرين من موقع الحادث لتنهي الفرق اعمال الاخماد دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية". 

related

مصرع طفلة وحالات اختناق شديدة بنشوب حريق كبير بفندق في كربلاء .. فيديو

Date: 2021-07-18 06:14:08
مصرع طفلة وحالات اختناق شديدة بنشوب حريق كبير بفندق في كربلاء .. فيديو

صور.. اندلاع حريق داخل مستشفى الحسين في كربلاء

Date: 2021-08-08 13:22:26
صور.. اندلاع حريق داخل مستشفى الحسين في كربلاء

الدفاع المدني ينقذ 11 عاملا اجنبيا احتجزوا في حريق فندق وسط كربلاء

Date: 2021-02-21 09:08:37
الدفاع المدني ينقذ 11 عاملا اجنبيا احتجزوا في حريق فندق وسط كربلاء

اخماد حريق اندلع في فندق ومبنى وسط كربلاء

Date: 2021-05-15 16:35:02
اخماد حريق اندلع في فندق ومبنى وسط كربلاء

حريق يجهز على مخزن للعب الأطفال في كربلاء

Date: 2021-08-12 09:09:22
حريق يجهز على مخزن للعب الأطفال في كربلاء

إخماد حريق "هائل" في مجمع تجاري وسط كربلاء.. صور

Date: 2021-03-13 15:18:03
إخماد حريق "هائل" في مجمع تجاري وسط كربلاء.. صور

اندلاع حريق قرب منزل رجل دين معروف في كربلاء والدفاع المدني ينقذ الموقف

Date: 2019-06-21 19:06:53
اندلاع حريق قرب منزل رجل دين معروف في كربلاء والدفاع المدني ينقذ الموقف

اندلاع حريقين داخل كرفان للعتبة الحسينية والأمن الوطني في كربلاء

Date: 2021-08-18 18:07:48
اندلاع حريقين داخل كرفان للعتبة الحسينية والأمن الوطني في كربلاء