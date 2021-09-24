بالصور.. اندلاع حريق في موكب بكربلاء

شفق نيوز/ أفاد الدفاع المدني العراقي، يوم الجمعة، بأن فرقها أخمدت حريقا اندلع في "موكب حسيني" بمحافظة كربلاء.

وقال الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق اطفاء اسناد بغداد الكرخ والرصافة وفرق اطفاء اسناد محافظة ذي قار تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل بزل يحتوي على قصب وحشائش متيبسة لتطال موكب حسيني مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال في منطقة حي العباس عند العمود (47 ) تحديداً".

وأضاف، أن "فرق الدفاع طوقت وعزلت الحادث واخمدت النيران رغم كثافة الزائرين وانهت خطر الحريق بعد ان ابعدت واخلت الزائرين من موقع الحادث لتنهي الفرق اعمال الاخماد دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية".