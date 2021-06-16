بالصور.. اندلاع حريقين داخل مول ومستشفى في بغداد والمثنى

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الأربعاء، إخماد حريقين الأول داخل مول بغداد في العاصمة، والثاني داخل مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة المثنى.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مصرف في مول بغداد، بمنطقة الحارثية وسط بغداد".

وأوضحت أن "فرقها طوقت النيران وأخمدت الحريق الذي اشتعل داخل المصرف الأهلي العراقي، بمشاركة فرق الحماية الذاتية في مول بغداد، وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية، مع تحجيم الاضرار المادية".

وكان سبب الحادث، وفق بيان المديرية، "نتيجة تماس كهربائي في السقوف الثانويةللمصرف المذكور".

إلى ذلك، أكدت مديرية الدفاع المدني، "سيطر" فرقها على حادث حريق نشب داخل مستشفى الحسين التعليمي وسط محافظة المثنى".

وأشارت إلى أن "حادث حريق اندلع في سرير ببادئ الأمر وتسارعت فرق الدفاع المدني لتطويق النيران وإبعاد خطر الحريق عن ردهات المستشفى".

وأضافت المديرية، أن "الحادث المذكور لم يسفر عن تسجيل إصابات أو خسائر بشرية أو تأثر عمل المستشفى بتقديم خدماته الطبية للمواطنين".

وعلى أثر ذلك، طالبت المديرية بـ"فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".