بالصور.. الآليات تواصل هدم التجاوزات في الأنبار والشرطة توقف "معتدين"

شفق نيوز/ أكد مسؤول محلي في محافظة الأنبار، يوم الأربعاء، مواصلة حملة إزالة التجاوزات لليوم الرابع على التوالي في مناطق متفرقة من أحياء المدن الرئيسية في المحافظة.

وقال قائممقام قضاء الفلوجة شرقي الانبار، مؤيد الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة انطلقت بإشراف رؤساء الوحدات الادارية في مدن المحافظة، وبتنفيذ لجان مشتركة تم تشكيلها من قبلنا، وتضم الكوادر الهندسية والفنية العاملة لدى الدوائر الخدمية في المدينة، وترافقهم قوات الشرطة المحلية، لحمايتهم من أي اعتداء".

واضاف، أن "الحملة ستشمل كافة مدن ونواحي الأنبار، لاسيما تلك المناطق التي كانت تشكل عائقاً أمام سير أعمال البناء والتأهيل التي تشهدها المحافظة"، مبيناً، بأنه "تم إبلاغ المتجاوزين وتوجيه إنذارات لهم لأكثر من مرة، وبسبب عدم استجابتهم للبلاغات، تم ازالة التجاوزات بالقوة، علماً أن هذه الحملة سوف تشمل كافة التجاوزات الحاصلة على الطرق والأرصفة والحدائق، لذا ندعو المواطنين التعاون معنا خدمةً للصالح العام".

ولفت الدليمي، إلى أنه "سيتم مساعدة العوائل المتعففة من الذين تم إزالة تجاوزاتهم، ليتمكنوا من ترميم منازلهم بشكل قانوني".

وأكد، بالقول "تم ايقاف العديد من الذين اعترضوا على إزالة تجاوزاتهم، بشكل غير قانوني، محاولين الاعتداء على الكوادر العاملة على إزالتها، وسيتم ايقاف كل من يعتدي على القانون".