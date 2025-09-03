بالصور.. الأعظمية ببغداد تكتسي بحلة المولد النبوي

شفق نيوز- بغداد

أحيا المسلمون السنة في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، ليلة المولد النبوي في جامع أبي حنيفة النعمان بمدينة الأعظمية وسط العاصمة.

وتعالت الأناشيد الدينية وتزينت أروقة الجامع بالمصلين والزائرين فضلاً عن تزيين البيوت والطرقات والأسواق بالمصابيح والأشرطة الملونة واللافتات التي تحمل معاني هذه المناسبة.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز مظاهر الاحتفال بإيقاد الشموع في الشوارع وتزيينها وحضور منشدين فيما رفع البعض رايات التي تحمل معاني حب النبي.

والمولد النبوي هو ذكرى سنوية تصادف يوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول، حيث يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيداً بل فرحة بولادة نبيهم.

وتبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، ويكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.

وأعلنت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس الرابع من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري في الدوائر والمؤسسات الرسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي.