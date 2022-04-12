بالصور.. الكاظمية تجمع طوائف بغداد في أكبر مأدبة افطار يومية

شفق نيوز/ تستضيف مدينة الكاظمية في بغداد، وبشكل يومي، أكبر مائدة افطار رمضانية تجمع كل طوائف العاصمة العراقية.

وينظم مأدبة الافطار هذه عدد من سكان الكاظمية على نفقتهم الخاصة، عبر تبرعات عامة من الجميع، دون أي دعم من اي جهة او منظمة او حزب، وتضم جميع شرائح المجتمع العراقي ومن مختلف الطوائف. ويقول القائمون على هذه المأدبة لوكالة شفق نيوز، إنها دلالة على التعايش السلمي بين ابناء المجتمع العراقي.

وتضم هذه السفرة الرمضانية ما يقارب الف إلى 1500 صائم يومياً، وهي الاكبر منذ اكثر من 15 عاماً في شارع الشريف الرضوي مجاور العتبة الكاظمية.