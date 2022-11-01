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بالصور.. العشرات من الخريجين في كربلاء يتظاهرون امام مبنى التربية

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-01T12:57:36+0000
بالصور.. العشرات من الخريجين في كربلاء يتظاهرون امام مبنى التربية

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الخريجين التربويين والإداريين في كربلاء، يوم الثلاثاء، للمطالبة بإيجاد وظائف وفرص عمل لهم بعد مضي سنوات على تخرجهم من دون الحصول على وظيفة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الخريجين تجمعوا أمام مبنى مديرية تربية كربلاء للمطالبة بتوفير وظائف لهم.

وقال ممثل الخريجين المتظاهرين كرار العرداوي، لوكالة شفق نيوز "نحن الخريجين التربويين والإداريين في كربلاء نتظاهر وننظم وقفات احتجاجية منذ أكثر من سنة ونصف السنة، أمام المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، وأمام مبنى الحكومة المحلية في كربلاء، وأمام مبنى مديرية تربية المحافظة بلا جدوى".

واضاف "مطالبنا هي التوظيف وفق العقود الوزارية او التعاقد معنا كمحاضرين في المدارس بأمر وزاري لحين اقرار الموازنة".

وأكد العرداوي "البعض منّا تخرجوا منذ سنوات عدة وما زالوا بلا عمل، على الرغم من وجود نقص في الكوادر التدريسية بالمحافظة، وكذلك هناك مدارس جديدة يتم بناؤها بين وقت واخر مما يتطلب كوادر اضافية".

وتعد تظاهرات الخريجين والمحاضرين المجانيين من أبرز الملفات التي رافقت جميع الحكومات السابقة ولم يتم حلها بشكل تام، حيث لم يجد الخريجين فرصاً للتوظيف منذ سنوات عدة، فيما هناك محاضرون مجانيون قضوا العديد من السنوات من دون رواتب.

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