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بالصور.. الصدريون يتظاهرون في وسط وجنوب العراق رفضاً للسوداني

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-27T18:23:43+0000
بالصور.. الصدريون يتظاهرون في وسط وجنوب العراق رفضاً للسوداني

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أتباع التيار الصدري، مساء اليوم الاربعاء، في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، بالتزامن ما تظاهرة حاشدة في بغداد، لإعلان رفضهم لمرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز، ان العشرات من الصدريين تجمعوا في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، للتعبير عن رفضهم لمحمد شياع السوداني المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.

وأشاروا إلى أن تظاهرات أخرى خرجت في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان جنوبي العراق، كما تجمع اتباع الصدر تحت مجسر ثورة العشرين وسط مدينة النجف، للتعبير عن رفضهم للسوداني.

وعصر اليوم توجه اتباع التيار الصدري الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للتظاهر والتعبير عن رفضهم للسوداني، ومن ثم توجهوا الى المنطقة الخضراء واسقطوا عدداً من الكتل الكونكريتية التي تعزل المنطقة المحصنة واقتحوها وصولاً الى مبنى مجلس النواب الذي اقتحموه هو الاخر.

وعقب ذلك غرّد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على تويتر وتابعته وكالة شفق نيوز، وقال "ثورة محرم الحرام، ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد، وصلت رسالتكم ايها الأحبة فقد أرعبتم الفاسدين، جرة اذن، صلوا ركعتين وعودوا لمنازلكم سالمين.

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