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بالصور.. الدفاع تنصب جسراً عائماً لعبور زوار الأربعينية

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-11T17:20:35+0000
بالصور.. الدفاع تنصب جسراً عائماً لعبور زوار الأربعينية

شفق نيوز/ أعلنت محافظة واسط، يوم السبت، عن قيام كتيبة عسكرية بنصب جسر عائم في قضاء النعمانية بالمحافظة لتسهيل عبور زوار الأربعينية.

وقال المحافظ محمد المياحي في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "كتيبة الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع نصبت جسراً عائماً في قضاء النعمانية لتسهيل عبور الزائرين المتوجهين سيرا على الأقدام الى محافظة كربلاء".

واضاف، أن "هذا الجسر يكون لخدمة الزوار وتلافي الخطر المحتمل عن استخدام العبارات المائية لنقل الزائرين".

ووفقا للمياحي فأن "الجسر طوله 120 متراً وبعرض 6 أمتار و حمولة 50 طنا، وسيكون متاح أمام حركة الزائرين خلال الأيام المقبلة".

هذا وقد أعلنت اللجنة الأمنية العليا في واسط بوقت سابق عن استحصال موافقة وزارة الدفاع على نصب جسر عائم في قضاء النعمانية لتسهيل عبور الزائرين المتوجهين مشياً على الأقدام لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين.

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