بالصور.. الدفاع المدني يسيطر على حريق وسط النجف

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني، الخميس، من اخماد حريق اندلع داخل فندق "اسد الله" الواقع في شارع الصادق في المدينة القديمة وسط النجف.

وقال الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا اندلع داخل غرفة منظومة السيطرة الكهربائية الخاصة بالفندق، وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني وتمكنت من انهاء الحريق في غضون دقائق حال دون اتساع النيران الى طوابق الفندق ومنع من تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وأشار إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة الاحمال الزائدة على المنظومة الكهربائية".