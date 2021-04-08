سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بالصور.. الدفاع المدني يسيطر على حريق وسط النجف

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-08T15:39:45+0000
بالصور.. الدفاع المدني يسيطر على حريق وسط النجف

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني، الخميس، من اخماد حريق اندلع داخل فندق "اسد الله" الواقع في شارع الصادق في المدينة القديمة وسط النجف.

وقال الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا اندلع داخل غرفة منظومة السيطرة الكهربائية الخاصة بالفندق، وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني وتمكنت من انهاء الحريق في غضون دقائق حال دون اتساع النيران الى طوابق الفندق ومنع من تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وأشار إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة الاحمال الزائدة على المنظومة الكهربائية".

related

اندلاع حريق بمبنى وسط البصرة

Date: 2019-10-27 08:33:15
اندلاع حريق بمبنى وسط البصرة

أكثر من 150 إصابة جديدة بكورنا بـ3 محافظات عراقية

Date: 2020-06-06 11:40:22
أكثر من 150 إصابة جديدة بكورنا بـ3 محافظات عراقية

اندلاع حريق بأشهر أسواق مدينة الصدر

Date: 2019-08-31 14:43:45
اندلاع حريق بأشهر أسواق مدينة الصدر

متظاهرون في النجف يقتحمون مبنى المحافظة ويضرمون النيران به

Date: 2019-10-03 13:39:24
متظاهرون في النجف يقتحمون مبنى المحافظة ويضرمون النيران به

حريق بأحد أكبر أسواق بغداد

Date: 2019-09-07 08:23:31
حريق بأحد أكبر أسواق بغداد

الصحة تعلن 8 إصابات جديدة بكورونا في محافظتين

Date: 2020-03-07 18:29:10
الصحة تعلن 8 إصابات جديدة بكورونا في محافظتين

محافظتان عراقيتان تجتازان المئتي اصابة بكورونا خلال ساعات

Date: 2020-06-14 12:01:16
محافظتان عراقيتان تجتازان المئتي اصابة بكورونا خلال ساعات

مؤسسة شهيد المحراب تنفي وفاة المرجع الحكيم

Date: 2021-01-07 21:08:08
مؤسسة شهيد المحراب تنفي وفاة المرجع الحكيم