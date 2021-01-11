بالصور.. الحياة تعود لساحة الحبوبي بعد أحداث دامية

شفق نيوز/ عادت الحياة الى طبيعتها في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، يوم الاثنين، بعد مواجهات دامية بين المتظاهرين والقوات الأمنية استمرت لعدة أيام.

وقال الناشط المدني علي مهدي، لوكالة شفق نيوز، إن الحياة عادت الى طبيعتها في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية، بعد قيام المتظاهرين بالانسحاب منها، على خلفية إصدار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمرا بإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف عمليات الاعتقال ضد الناشطين في المحافظة.

وكانت محافظة ذي قار شهدت يوم أمس أحداثاً دامية تسببت بإصابة 111 شخصا من طرفي القوات الأمنية والمتظاهرين، فيما توفي عنصر أمني بطلق ناري لا يزال مجهول المصدر.

وفي كانون الأول 2020 تمكنت القوات الأمنية من فض اعتصام في ساحة الحبوبي استمر لنحو عام كامل، غير أن الاحتجاجات عادت من جديد في اطراف ساحة الحبوبي، إلى تمكن المحتجون من استعادتها السبت 9 كانون الثاني 2021.