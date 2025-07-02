صورة.. الشاعر والشيخ يمثلان سوية أمام القضاء العراقي

شفق نيوز - بغداد

مثل الشاعر (الشيعي) عبد الحسين الحاتمي، والخطيب (السني) الشيخ عداي الغريري، اليوم الأربعاء، أمام محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، على خلفية اتهامات بـ"الاعتداء علناً على المعتقدات الدينية"، وفقاً للمادة 372 من قانون العقوبات العراقي.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إن الشاعر الحاتمي والشيخ الغريري مثلا سوية داخل محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام، بانتظار إجراءات المحاكمة.

وكان القضاء العراقي قد أصدر خلال اليومين الماضيين مذكرتي قبض منفصلتين بحق الحاتمي والغريري.

ويواجه الغريري، وهو إمام وخطيب جامع عمر المختار في بغداد، تهماً تتعلق بمقطع فيديو ظهر فيه وهو يوزع الحلوى على المصلين تزامناً مع حلول شهر محرم، ما أثار استياءً واسعاً لدى المكون الشيعي.

في المقابل، يواجه الحاتمي، وهو شاعر شعبي شيعي من جنوبي العراق، اتهامات بإثارة الكراهية الطائفية، عقب نشره قصائد على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت إساءات للخلفاء الراشدين وزوجة النبي محمد، السيدة عائشة، ما أثار غضبًا في الأوساط السنية.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية سابقاً أن لجنة المحتوى الهابط اتخذت إجراءات قانونية بحق الشخصين بعد نشرهما محتوى طائفياً مخالفاً على منصات التواصل الاجتماعي.