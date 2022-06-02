بالشنق والحرق.. حالتا انتحار لفتاتين في بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بتسجيل حالتي انتحار لفتاتين إحداها بواسطة الشنق، والأخرى عبر حرق نفسها ضمن العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "المدعوة (ش.ع) تولد ٢٠٠٩، أقدمت على الانتحار بأسلوب الشنق بواسطة (شال) داخل منزلها ضمن قطاع ٣٨ في مدينة الصدر"، لافتاً إلى أن "الحادث بسبب خلافات مع والدها"، وفق معلومات أولية.

وأضاف المصدر، أن "محاولة انتحار ثانية، للمدعوة (ك.ع) تولد ٢٠٠٨، أقدمت على حرق نفسها، بدافع الانتحار داخل منزلها ضمن قضاء النهروان، ما أسفر عن إصابتها بحروق شديدة، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، في محاولة لانقاذ حياتها".