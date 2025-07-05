بالسيوف والمشاعل.. ليلة العاشر في كفاح بغداد (صور)

شفق نيوز - بغداد

في مشهد يأت شبه معتاد، على الأقل منذ عقدين، يحيي أهالي منطقة الكفاح بجانب الكرخ من العاصمة بغداد، ليلة العاشر من شهر محرم، بالسيوف والمشاعل.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، مشاهد الحزن في الكفاح، رجال يرتدون الأبيض ويحملون السيوف، ويشكلون حلقات، وهم يستعدون لفجر العاشر من محرم، لغرض إجراء ما يعرف بـ"التطبير" إحدى الشعائر الخاصة بهذا اليوم.

يشار إلى أن إحياء الشعائر الحسينية ومواكب "اللطم والتشابيه" كانت سمة بارزة للكورد الفيليين في منطقة الكفاح، قبل حملة التهجير التي شنّها النظام السابق.

وليلة العاشر من شهر محرم، لا تشبه سابقتها، حيث ينقسم الشيعة بين زائر وآخر يشارك بمجلس عزاء رجالي أو موكب راجل أو في توزيع الطعام والشراب مجاناً، وبين نساء باكيات لاطمات في المجالس النسائية والتي عادة ما تكثر في محافظات الجنوب والوسط والعاصمة بغداد في جانب الرصافة وبالأخص في المناطق الشعبية، لإحياء كما هو متعارف عليه ليلة وداع الامام الحسين (ع).

وما يميز ليلة العاشر ونهارها كثرة تبادل الطعام والشراب بين الجيران الى جانب كثرة الدعوات لإحياء المجالس الرجالية أو النسائية.

ويحيي المسلمون الشيعة "يوم عاشوراء" ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي، وتستمر حتى ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على يوم عاشوراء.