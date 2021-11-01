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بالسلاح وطرد الصحفيين.. مدير تربية كركوك يفتتح العام الدراسي الجديد (فيديو)

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-01T09:09:32+0000
بالسلاح وطرد الصحفيين.. مدير تربية كركوك يفتتح العام الدراسي الجديد (فيديو)

شفق نيوز/ دخل مدير تربية كركوك، عبد حسين طعمة، إلى ساحة مدرسة كندي وسط المحافظة، محاطاً بعدد من المسلحين، لغرض قرع الأجراس إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد.

وأظهر مقطع فيديو، حصلت عليه وكالة شفق نيوز، دخول مدير تربية كركوك، إلى ساحة المدرسة ومعه ثلاثة مسلحين، لقرع جرس انطلاق العام الدراسي 2021-2022، بعد عامين من التدريس الالكتروني.

ووثق الفيديو، قيام مدير التربية بطرد الصحفيين دون عذر يذكر أو بيان من إعلام التربية، وهو ما وصفه إعلاميون بـ"غير اللائق في مدرسة ابتدائية وفي أول يوم دراسي حضوري".

والتقط الفيديو، كلمات نابية تفوه بها مدير تربية كركوك، على الصحفيين، قائلاً "غادروا ولا تدخلو مدارسنا بعد الآن".

هذا وتوالت ردود الأفعال والانتقادات بالأوساط الإعلامية، إذ وصف الصحفي كاروان صالحي هذا اليوم بـ"الأسوأ له، خاصة وهو يجابه بالمنع والطرد".

أما محمد قاسم مصور وهو مصور صحفي، فوصف الموقف بـ"المحرج أمام التلاميذ والمعلمين وأنه سيطر على أعصابه من أجل الأطفال وفرحتهم".

ولم يختلف الموقف مع كادر قناة العراقية (شبه الرسمية)، الذين كانوا يحملون قصاصة بالموافقة لدخول المدرسة التي مزقها عبد حسين طعمة مدير التربية الحالي.

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