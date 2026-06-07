بالزوارق المائية.. الدفاع المدني ينقذ عائلة من 11 فرداً حاصرتهم النيران ببغداد

شفق نيوز - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، أن فرقها من إنقاذ عائلة مكونة من 11 فرداً بعد أن حاصرتهم النيران داخل دارهم السكني في منطقة "الشواكة" خلف دائرة التقاعد العامة بجانب الكرخ، وذلك في استجابة سريعة وتدخل بطولي للسيطرة على حادث حريق طال الدار وسيارة مدنية.

وذكرت المديرية في بيان أن، فرق الدفاع المدني ​واجهت تحديات ميدانية تمثلت بضيق الممرات واكتظاظ المركبات المركونة بشكل عشوائي، مما أعاق وصول آليات الإطفاء التقليدية؛ الأمر الذي دفع المديرية إلى تحريك زوارق الإنقاذ والإطفاء المائية التابعة لها لضمان الوصول السريع إلى موقع الحادث، وتنفيذ عمليات اقتحام مباشر للدار المحترق.

​ووفقا للمديرية، فقد نجحت الفرق التخصصية في إخلاء العائلة بالكامل، وإجراء عمليات الإسعاف الأولي للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحادث بشكل كامل دون تسجيل أي خسائر بشرية.