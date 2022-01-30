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بالرأس والحبل الشوكي.. مستشفى في بغداد استقبلت 2335 اصابة بطلق ناري وحادث سير

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-30T05:21:15+0000
بالرأس والحبل الشوكي.. مستشفى في بغداد استقبلت 2335 اصابة بطلق ناري وحادث سير

شفق نيوز/ اعلن مستشفى الجملة العصبية في العاصمة العراقية بغداد يوم الأحد عن استقبال 84 اصابة في الراس بطلق ناري نتيجة الرمي العشوائي واكثر من 2251 اصابة بالدماغ والحبل الشوكي بحوادث السير خلال 2021.

وقال مدير المستشفى الدكتور سمير حميد الدلفي في بيان اليوم، ان طوارئ المستشفى استقبلت وعلى مدار الساعة وبشكل يومي الحالات المرضية بمختلف حالاتها من الاعتيادية والحوادث.

واضاف ان المستشفى استقبلت خلال العام الماضي 84 حالة اصابة بطلق ناري في الرأس نتيجة الرمي العشوائي، مبينا ان الفرق التخصصية اجرت لهم تداخلات جراحية عاجلة لإخراج الرصاصة والغالبية العظمى منهم تم انقاذهم.

وافاد الدلفي ان طوارئ المستشفى استقبلت خلال العام الماضي 2251 حالة اصابة بالدماغ والحبل الشوكي جراء حوادث السير العجلات والدراجات النارية و(التك تك) غالبيتها احتاجت الى تداخل جراحي عاجل ورقود في العناية المركزة.

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