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بالرغم من كورونا.. تكدس مئات المتقدمين على الامتحانات الخارجية في تربية نينوى

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-11T08:20:16+0000
بالرغم من كورونا.. تكدس مئات المتقدمين على الامتحانات الخارجية في تربية نينوى

شفق نيوز/ يقف المئات من المتقدمين للامتحانات الخارجية في طوابير لساعات من أجل تصديق الوثائق الخاصة بهم في تربية نينوى، وسط فوضى وغياب شبه كامل للنظام.

ورغم استمرار هذه الفوضى لليوم الثالث إلا أن التربية لم تضع آلية لاستقبال المراجعين ممن يرغبون تصديق وثائقهم، دون مراعاة للإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التربية عن تقليص المناهج وتحديد أعداد الطلبة في الصفوف خلال العام الدراسي الجديد 2020 – 2021 .

بدوره؛ قال سامي الفضلي أحد مسؤولي شعبة الاعلام في تربية نينوى لوكالة شفق نيوز؛ ان سبب الزخم هو عدم قدرة التربية على تصديق وثائق الأعداد الكبيرة التي تصلهم كل يوم، مشيرا إلى ان الدائرة تقوم بتصديق قرابة 3000 آلاف وثيقة، فيما يصل عدد المراجعين إلى نحو 5000 مراجع.

وأشار إلى أن كثرة الزخم من المراجعين، تتزامن مع وجود عجز واضح في أعداد موظفي مديرية التربية، ولذا تكون هذه الأعداد فوق طاقة المديرية ومن الصعب استيعابها، مستدركا "لكن مع الايام سيتراجع الزخم".

وبين الفضلي؛ ان سبب هذا الزخم هو تقليص الوزارة لعدد الدروس التي سيمتحن بها الطلبة، الأمر الذي شجع على التقديم للامتحانات الخارجية، بالاضافة الى تقليص المناهج، مما دفع الكثيرين إلى التقديم للامتحانات الخارجية.

أما المراجعون؛ الذين تحدث معهم مراسل وكالة شفق نيوز؛ وصفوا ما يحدث بـ"المهزلة"، وبينوا انه "حتى لو كانت الاعداد كبيرة يجب على إدارة التربية تنظيم المراجعين في طوابير، وإيجاد الية واضحة، وليس بهذه العشوائية التي تشاهدها امامك".

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