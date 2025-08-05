بالرصاص والماء.. محاولتا انتحار لامرأتين في الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، بتسجيل محاولتي انتحار منفصلتين لامرأتين في مدينة الموصل، الأولى تم إحباطها من قبل الشرطة النهرية، والثانية نُقلت إلى المستشفى بعد إطلاق النار على نفسها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الشرطة النهرية نجحت في إنقاذ امرأة من مواليد 1989 حاولت رمي نفسها من فوق الجسر القديم إلى نهر دجلة وسط الموصل، وتم تسليمها إلى مركز شرطة باب الشط، الذي فتح تحقيقاً بالحادثة، حيث أشارت المعلومات الأولية إلى أن مشاكل عائلية تقف وراء المحاولة".

وعن الحادثة الأخرى، أوضح المصدر أنها "وقعت في حي التأميم شرقي مدينة الموصل، حيث أطلقت المرأة النار على نفسها داخل منزلها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات الأمنية المختصة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه".