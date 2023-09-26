بالرايات الخضراء ونقر الدفوف.. البغداديون يحتفلون بمولد النبي في مرقد الكيلاني (صور)

شفق نيوز/ توافدت مئات العائلات البغدادية إلى مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني يوم الثلاثاء، للاحتفال بمناسبة المولد النبوي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن الآلاف من البغداديين حضروا مساء اليوم الاحتفالية التي أقيمت في مرقد الكيلاني وسط بغداد.

واشار إلى أن المحتفلين حملوا الرايات الخضراء واقيمت المدائح النبوية بمصاحبة الدفوف.

ويحتفل المسلمون السنة في العراق وسائر بلدان المسلمين في 12 ربيع الأول بذكرى ولادة النبي محمد.