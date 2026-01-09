بالذكرى الـ 104.. الشرطة العراقية تستعرض عند بوابة بابل الأثرية (صور)

شفق نيوز- بابل

نظّمت قيادة شرطة بابل، صباح اليوم الجمعة، استعراضاً رسمياً واسعاً شمل مختلف صنوفها وتشكيلاتها، وذلك احتفاءً بالذكرى الـ104 لتأسيس الشرطة العراقية.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فقد أُقيم الاستعراض عند البوابة الشمالية للمدينة الأثرية في تمام الساعة التاسعة صباحاً، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والأمنية.

ويحيي العراقيون في التاسع من كانون الثاني/ يناير من كل عام ذكرى عيد الشرطة العراقية، المناسبة التي تعبّر عن التقدير الشعبي للدور الأساس الذي تضطلع به هذه المؤسسة في حفظ الأمن وتطبيق القانون.

ويستحضر العراقيون في هذه الذكرى مسيرة 104 أعوام من العطاء والتضحيات التي قدّمها رجال الشرطة دفاعاً عن الوطن وحمايةً للمواطن.