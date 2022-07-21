بالدموع والغضب.. اهالي بغداد يودعون "العريس" ضحية القصف التركي (صور)

شفق نيوز/ ودع اهالي منطقة حي الجهاد غربي العاصمة بغداد يوم الخميس، احد ضحايا القصف التركي الذي استهدف مصيف برخ في منطقة زاخو بمحافظة دهوك.

وقضى الشاب عباس علاء العوادي من اهالي منطقة حي الجهاد بجانب الكرخ ببغداد في قصف استهدف منتجع برخ حيث كان يقضي شهر العسل رفقة زوجته التي اصيبت في القصف أيضا.

وتجمع العشرات من أهالي حي الجهاد لوداع "العريس" في أجواء خيم عليها الحزن والبكاء والغضب من الاعتداء التركي.

وجرت مراسم رسمية في وقت سابق من صباح اليوم الخميس بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لاستقبال وتوديع جثامين ضحايا القصف الذي استهدف منتجعا سياحيا في إدارة منطقة زاخو المستقلة.

وجرت المراسم في مطار أربيل الدولي الذي استقبل جثامين الضحايا القادمة من دهوك وفي الوقت ذاته سيقوم بتوديعها ليتم نقلها إلى مطار بغداد الدولي لتسليمها إلى ذويهم.

وقام الرئيس نيجيرفان بارزاني، وكذلك ممثل عن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئاسة برلمان كوردستان، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بوضع أكاليل من الزهور على المنصة التي تضم جثامين تسع ضحايا.

والقصف الذي وقع بعد ظهر يوم أمس الأربعاء في منطقة حدودية تابعة لزاخو، مستهدفاً موقعاً سياحياً، أسفر عن سقوط تسعة ضحايا من السياح العراقيين وإصابة عدد آخر بجراح بينهم نساء وأطفال.