بالدموع والصلوات.. كنيسة في بغداد تستذكر البابا فرنسيس (صور)

شفق نيوز/ بالدموع والصلوات، أقيم في العاصمة بغداد، قداسا تذكاريا للحبر الأعظم الراحل البابا فرنسيس، حيث تجمع القساوسة والراهبات، وجمع من المسيحيين في كنيسة مار يوسف الكلدانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الكنيسة الواقعة في منطقة الكرادة، شهدت قراءة التراتيل وتأدية الصلوات، لروح البابا فرنسيس، وسط خشوع وحزن خيم على الحاضرين.

وقد توسطت صورة البابا الراحل، محراب الكنيسة، خلال تأدية القداس، وبجانبها العلم العراقي، تذكيرا بزيارته التاريخية للعراق.

وقد توفي البابا فرنسيس، في 21 من نيسان/ أبريل الجاري، بعد أزمة صحية ألمت به منذ أشهر، ودخل على إثرها المستشفى لأكثر من مرة، قبل أن يتوفي في شقته.