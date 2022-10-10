بالخط الكوفي.. لوحة كبيرة في الجبايش: أنقذوا الأهوار (صور)

شفق نيوز / لتسليط الضوء على قضية جفاف الأهوار والسعي لإعادة المياه إليها، عمل الفنان باسم المهدي على إنشاء أكبر لوحة بالخط الكوفي تحمل عبارة "انقذوا الأهوار".

وبلغ قياس اللوحة (40x50 متر) بمساحة (2000 متر مربع) من أنشأها باسم المهدي، من مادة القصب (حصير) أو كما تسمى عند سكان الأهوار (الباريه) على أرضِ أهوار مدينة الجبايش التي أجهز عليها الجفاف.

وقام المهدي، في هذا الإجراء بدوافع ودعم شخصي دون مساعدة أي جهة مستقلة أو حكومية، واستغرق التخطيط على اللوحة نحو شهر، وتنفيذها يومٌ كامل.

وقبل أسبوعين، انطلقت "حملة وطنية" لإنقاذ الأهوار العراقية، من "كارثة الموت والجفاف"، الذي تتعرض له نتيجة التغير المناخي الذي تتعرض له جنوبي البلاد.