"بالحرق وسم الفئران".. تسجيل حالتي انتحار جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بتسجيل حالتي انتحار في المحافظة إحداهما انتهت بوفاة منفذها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة عمرها دون العشرين عاما اقدمت على الانتحار حرقا داخل منزلها بمنطقة شارع عشرين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أنها "توفيت بعد نقلها للمشفى، حيث دوافع الانتحار هي الضغوط الدراسية كونها طالبة صف سادس اعدادي".

واضاف المصدر، كما ان "فتاة عمرها 21 عاما اقدمت على الانتحار بواسطة سم الفئران داخل منزلها بمنطقة الحي العسكري وسط قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار"، مبينا أن "المحاولة باءت بالفشل بسبب انقاذ الفتاة من قبل ذويها، حيث يجري التحقيق بدوافع الانتحار من قبل القوات الامنية".