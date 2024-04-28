بالحرق والشنق .. كركوك وذي قار تستيقظان على حالتي انتحار لأمرأة وشاب

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الأحد، أن امرأة أقدمت على الانتحار حرقاً بمادة النفط الأبيض وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "امرأة من مواليد 2002 وتبلغ من العمر 22 عاما وتدعى ( م، ن،م)، اقدمت على الانتحار عندما سكبت على نفسها مادة النفط الأبيض وسط منزلها الواقع في حي واحد حزيران وسط كركوك".

وأضاف المصدر أن "المنتحرة أصيبت بحروق خطيرة وبنسبة كبيرة، و ترقد في شعبة الحروق داخل مستشفى (آزادي) التعليمي" مبينا ان "سبب اقدامها على الانتحار هو وجود مشاكل عائلية مع زوجها وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادثة ".

في غضون ذلك افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بإقدام شاب على الانتحار شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " شابا دون العشرين من عمره أقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، دون معرفة دوافع الانتحار".

وبين المصدر، ان " قوة امنية قامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".