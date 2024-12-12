بالحرق واطلاق النار .. انتحار شابين وانتشال جثتي طفلين غرقا سوية في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الخميس، إقدام شابين على الانتحار فيما تم انتشال جثتي طفلين غرقا سوية في حوادث متفرقة بمناطق مختلفة من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شابا من مواليد العام 1994 بأسلوب إضرام النار بجسده داخل منزله مستخدما مادة النفط الابيض ضمن منطقة الدسيم شرق العاصمة.

وأضاف أنه حسب اقوال ذويه اقدم على هذا الفعل بسبب وفاة شقيقه.

وفي حادث مماثل اشار المصدر الى انتحار شاب مواليد العام 1992 بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن الكائن في منطقة حي الاعلام في جانب الكرخ من بغداد.

هذا وتشير المعلومات الأولية إلى أن الشاب المنتحر الى أنه كان يعاني من حالة نفسية، وفقا للمصدر.

وفي حادث آخر أفاد المصدر ذاته بانتشال جثة طفل يبلغ من العمر 12 سنة وجدت طافية داخل مشروع القناة شرقي العاصمة.

يشار الى ان الطفل كان مفقودا منذ عدة أيام وقام ذووه بتوزيع مناشير عن فقدانه ضمن منطقة حي البساتين التابعة للشعب.

ولفت المصدر الى انتشال جثة ثانية لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات أيضا مفقود منذ عدة أيام من مشروع القناة يسكن حي البساتين

وتابع بالقول إن الطفلين غرقا اثناء خروجهما من المدرسة قبل ايام لاسباب غير معروفة.