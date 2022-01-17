بالجرم المشهود.. النزاهة تعتقل موظفاً بارزاً في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بأن فريقاً من نزاهة ذي قار تمكن من اعتقال موظفاً بارزاً بالجرم المشهود وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "فريقاً من نزاهة ذي قار تمكن من اعتقال احد موظفي ديوان المحافظة البارزين بالجرم المشهود بحوزته اكثر من 3000 دولار امريكي"، مبينا ان "عملية الاعتقال جرت قرب احد فنادق ذي قار بعد انتظار لعدة ساعات من اجل الاطاحة بالمتهم بالكمين الذي نصب له".

وبين، ان "المعتقل يعمل على مساومة الموظفين المحالين للتقاعد مقابل اكمال معاملاتهم التقاعدية، لقاء مناصفتهم باجور مبالغ المتراكم التي تصرف لهم لاحقاً، بحجة انه يملك علاقات واسعة مع مديرية التقاعد في بغداد".

واشار المصدر الى ان" القضاء قرر توقيف المتهم على ذمة التحقيق، لحين اكمال الاجراءات التحقيقية واحالته الى المحكمة لينال جزاءه العادل".