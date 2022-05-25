سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

هجمات "بالتيزاب" على سيارات تدريسيين في الموصل

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-25T18:37:31+0000
هجمات "بالتيزاب" على سيارات تدريسيين في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، يوم الاربعاء، بتعرض أربع سيارات تعود لأعضاء من الكوادر التدريسية في مدينة الموصل، لأعمال تخريب من قبل مجهولين في آخر أيام الامتحانات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السيارات تعود لمشرف تربوي، ومدير مركز امتحاني، ومعلم، وكانت مركونة امام مدرسة عمرو بن العاص في حي القدس بالجانب الايسر من الموصل، حيث قام مجولون بخدش طلاء السيارات وإلقاء حمض النتريك (التيزاب)، ما الحق بها أضراراً".

واشار الى ان "المتضررين سجلوا شكوى لدى الشرطة للتحقيق بالأمر والتوصل الى المخربين".

وفي حادث سابق، استنكر وزير التربية علي حميد الدليمي، عبر بيان له اليوم، ورد لوكالة شفق نيوز، اعتداء تعرض له المشرف التربوي "خالد قاسم" ضمن تربية الرصافة الثالثة، من قبل احد الطلبة اثناء خروجه من المركز الامتحاني في مدينة الصدر، ودعا السلطات المعنية الى حماية المعلم وتفعيل قانون لحمايته، مشددا على ان مايحدث لن نسمح او نقبل به.

related

النزاهة: عقارات الدولة المتجاوز عليها في نينوى تبلغ قيمتها عشرات المليارات

Date: 2022-03-08 06:46:53
النزاهة: عقارات الدولة المتجاوز عليها في نينوى تبلغ قيمتها عشرات المليارات

ناخبو نينوى يتسلمون بطاقاتهم الانتخابية باستثناء 5%

Date: 2021-10-05 16:06:15
ناخبو نينوى يتسلمون بطاقاتهم الانتخابية باستثناء 5%

حكم بالسجن 7 سنوات بحق محافظ نينوى الاسبق ومدير المشاريع بالمحافظة

Date: 2022-04-09 08:59:32
حكم بالسجن 7 سنوات بحق محافظ نينوى الاسبق ومدير المشاريع بالمحافظة

تشكيل هيئة ادعاء عام لمراقبة صرف اموال إعمار الموصل

Date: 2021-11-18 09:23:05
تشكيل هيئة ادعاء عام لمراقبة صرف اموال إعمار الموصل

أهدروا نصف مليار دينار.. النزاهة الاتحادية تضبط مسؤولين في نينوى

Date: 2021-12-06 07:14:12
أهدروا نصف مليار دينار.. النزاهة الاتحادية تضبط مسؤولين في نينوى

اليابان تفتتح مركز لقاحات في الموصل وسفيرها يتعهد بمواصلة دعم العراق

Date: 2022-01-05 11:44:04
اليابان تفتتح مركز لقاحات في الموصل وسفيرها يتعهد بمواصلة دعم العراق

نائب محافظ نينوى: النزاهة أصدرت أمراً باستقدامي على قضية تم إغلاقها

Date: 2022-01-09 11:02:16
نائب محافظ نينوى: النزاهة أصدرت أمراً باستقدامي على قضية تم إغلاقها

حجر دائرة حكومية في نينوى بعد تسجيل اصابات بكورونا بين الموظفين

Date: 2020-06-21 12:37:22
حجر دائرة حكومية في نينوى بعد تسجيل اصابات بكورونا بين الموظفين