هجمات "بالتيزاب" على سيارات تدريسيين في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، يوم الاربعاء، بتعرض أربع سيارات تعود لأعضاء من الكوادر التدريسية في مدينة الموصل، لأعمال تخريب من قبل مجهولين في آخر أيام الامتحانات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السيارات تعود لمشرف تربوي، ومدير مركز امتحاني، ومعلم، وكانت مركونة امام مدرسة عمرو بن العاص في حي القدس بالجانب الايسر من الموصل، حيث قام مجولون بخدش طلاء السيارات وإلقاء حمض النتريك (التيزاب)، ما الحق بها أضراراً".

واشار الى ان "المتضررين سجلوا شكوى لدى الشرطة للتحقيق بالأمر والتوصل الى المخربين".

وفي حادث سابق، استنكر وزير التربية علي حميد الدليمي، عبر بيان له اليوم، ورد لوكالة شفق نيوز، اعتداء تعرض له المشرف التربوي "خالد قاسم" ضمن تربية الرصافة الثالثة، من قبل احد الطلبة اثناء خروجه من المركز الامتحاني في مدينة الصدر، ودعا السلطات المعنية الى حماية المعلم وتفعيل قانون لحمايته، مشددا على ان مايحدث لن نسمح او نقبل به.