"بالتواثي".. مجهولون يعتدون على مسؤول في تربية ديالى 

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الخميس، بأن مجهولين اعتدوا على مسؤول في تربية المحافظة باستخدام عصي غليظة "تواثي" في قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن معاون مدير تربية قضاء المقدادية احمد النعيمي تعرض لاعتداء بالعصي الغليظة 'التواثي" من قبل شخصين مجهولين أثناء اصطحاب أولاده إلى المدرسة القريبة من مبنى مديرية التربية.

وأضاف، أن النعيمي أصيب بجروح طفيفة تم معالجتها، مؤكداً أن الحادث غريب لعدم وجود أي دوافع أو مشاكل تقف ورائه وعدم وجود أي عداء لمعاون مدير تربية المقدادية مع أي شخص أو جهة وبأي دوافع بحسب إفادته للشرطة.

ويشهد قضاء المقدادية، ( ٤٠ كم شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة)، حوادث أمنية متعدد بسبب الطبيعة السكانية والأمنية والمشاكل الشخصية والعشائرية.