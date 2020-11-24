بالتنسيق مع (SWAT).. النزاهة توقف قرضاً بـ13 مليار دينار وتضبط مزورين في كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليَّة ضبط إضبارة لمنح قرض لمشروع استثماريّ في محافظة كربلاء، مُبيِّنةً أن مبلغ القرض يصل إلى قرابة ثلاثة عشر مليار دينار ونصف المليار.

وذكر بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "ملاكات مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى المصرف الزراعيِّ في المحافظة، تمكَّنت من ضبط أصل الإضبارة الخاصَّة بمنح قرضٍ لأحد المستثمرين، على الرغم من رفض الإدارة العامَّة للمصرف قبول خطاب الضمان بقيمة (4,000,000,000) مليارات دينار، المُقدَّم من قبل المُستثمر من أحد المصارف".

وأضاف البيان؛ أن "مبلغ القرض يصل إلى (13,470,000,000) مليار دينار؛ بغية إنشاء مشروع (معمل لإنتاج معجون الطماطة ومزارع الطماطة في بيوتٍ زجاجيَّةٍ دفيئةٍ) على أرضٍ تبلغ مساحتها (50,000م2)"، موضحا أنه "تمَّ منح المقترض مبلغ القسط الأول البالغ (4,490,000,000) مليار دينار، بناءً على محضر كشفٍ ميدانيٍّ غير صحيحٍ أقرَّ بموجبه نسبة إنجاز تصل إلى (20%)".

وأشار البيان إلى عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّنت ملاكات المكتب، من ضبط أربعةٍ من مُوظَّفي ملاحظيَّة التسجيل العقاري في قضاء الحسينيَّة؛ لقيامهم بتزوير قيد أحد العقارات، لافتةً إلى أنَّه تمَّ خلال العمليَّة التي نُفِّذَت، بالتنسيق مع قوة (SWAT)، ضبط صورة قيد العقار وقرار تسوية للعقار.

وأكَّد البيان أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمضبوطات في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على السيِّد قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (289) من قانون العقوبات".