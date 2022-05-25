بالتنسيق مع كوردستان.. التخطيط العراقية تعلن اولى خطوات التعداد السكاني

شفق نيوز/ اعلن وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، يوم الأربعاء، نجاحه بتأمين الاموال اللازمة لإجراء التعداد العام للسكان قبل نهاية العام الجاري، مشيراً الى الشروع بأولى خطوات التعداد عبر إجراء "تعداد تجريبي" في مناطق مختارة بجميع المحافظات بالتنسيق مع إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا مشتركا لغرفة عمليات التعداد، في الجهاز المركزي للاحصاء التي يرأسها ضياء عواد كاظم، وحضر الاجتماع رئيس هيأة الاحصاء في اقليم كوردستان سيروان محمد، والوفد المرافق له، بالاضافة الى مدير عام الادارة التنفيذية سمير خضير، ورؤساء قطاعات العمل في التعداد.

وأشار وزير التخطيط إلى "نجاحه في تأمين الجانب المالي للتعداد، بعد ان كان هذا الجانب يمثل عقبة تسببت في تأخير تنفيذه"، مبينا ان "الاجراءات الجديدة تمثلت بتحويل التعداد الى مشروع ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة، وبالتالي اصبح بالامكان توفير التخصيصات المالية المطلوبة".

واشار الى "الاهمية الكبيرة التي يمثلها مشروع التعداد العام للسكان، لاسيما فيما يتعلق بضمان عدالة توزيع الثروات، وفق الحجوم السكانية الدقيقة للمحافظات"، مضيفا ان "التحضيرات ستتواصل بالتنسيق مع اقليم كردستان وجميع المحافظات، والوزارات، وفق خطة عمل تفصيلية، مؤطرة بتوقيتات زمنية حاكمة، لجميع مراحل تنفيذ التعداد".

وأعلن البتال، ان "الخطوة المقبلة ستتمثل باجراء التعداد التجريبي في مناطق مختارة بجميع المحافظات، بالاضافة الى اعمال اخرى تتعلق بانشاء مركز البيانات، واستكمال الخرائط الجوية للوحدات الادارية، واستكمال اجراءات توفير الاجهزة اللوحية والبرامج الالكترونية، وغير ذلك من الاستعدادات المهمة والاساسية".

وشهد الاجتماع، "مناقشة عدد من القضايا المهمة، ذات الصلة باجراء التعداد السكاني، ووجه الوزير بمضاعفة ساعات العمل، وتسهيل جميع الاجراءات، من اجل توفير بيئة مثالية لاجراء التعداد العام للسكان في موعده المقترح في شهر تشرين الاول 2023".

يذكر أن وزارة التخطيط العراقية أعلنت في (19 أيار الجاري)، ان الموعد الأولي لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، سيكون في شهر تشرين الأول من العام المقبل 2023.

وأشارت الى أن وزيرها خالد بتال النجم، سيعلن رسميا عن الموعد النهائي لإجراء التعداد، بعد الاجتماع المرتقب للهيأة العليا للتعداد خلال الأسابيع القريبة المقبلة، لافتة الى ان هناك الكثير من الأسباب الموضوعية التي تحول دون إجراء التعداد خلال العام الحالي 2022 كما حالت دون تنفيذه خلال العامين الماضيين.