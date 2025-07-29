بالتعاون مع كوردستان.. التخطيط تطلق غداً نتائج التقرير الوطني للفقر في العراق

شفق نيوز- بغداد/أربيل

كشفت وزارة التخطيط الاتحادية، يوم الثلاثاء، عن اطلاق نتائج التقرير الوطني للفقر في العراق غداً الأربعاء، وذلك بالتعاون مع السلطات في إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة التخطيط سوف تطلق نتائج التقرير الوطني للفقر في العراق، الذي تم إعداده من قبل هيئة الاحصاء، بالتعاون مع هيئة إحصاء اقليم كوردستان، وبدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي، وفريق (اكسفورد) للتنمية البشرية".

وأضاف الهنداوي: "سيتم اطلاق النتائج غدا الاربعاء 30-7-2025 الساعة 9:30 صباحاً، في مقر وزارة التخطيط، بحضور نائب رئيس الوزراء، محمد تميم، ووكلاء الوزارات ورؤساء الجامعات، وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني".

وكانت وزارة التخطيط، قد أكدت الشهر الماضي، انخفاض نسبة الفقر في العراق من 22 بالمئة عام 2022 إلى 17.5 بالمئة عام 2024، مرجحة وجود انخفاض أكثر في مؤشر 2025.