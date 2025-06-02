بالتعاون مع "عين".. نينوى تنظم منتدى لقادة رأي وإعلاميين للتوعية بالانتخابات

شفق نيوز/ أعلن مسؤول إعلام مكتب انتخابات نينوى، سفيان المشهداني، يوم الاثنين، إقامة منتدى لإعلاميي المحافظة من قادة الرأي، لتوسيع دائرة التثقيف الانتخابي، بالتعاون مع شبكة "عين" لمراقبة الانتخابات.

وقال المشهداني، لوكالة شفق نيوز، إن "المكتب نظّم منتدى خاصاً لقادة الرأي من الإعلاميين في محافظة نينوى، بالتنسيق مع شبكة عين لمراقبة الانتخابات، وذلك ضمن حملة التوعية الانتخابية التي أطلقتها المفوضية استعداداً للاستحقاق النيابي القادم" .

وبيّن أن "المنتدى يأتي في إطار الجهود الرامية لتوسيع دائرة التثقيف الانتخابي والوصول إلى كافة شرائح المجتمع"، مؤكداً أن "المفوضية حرصت على مخاطبة الجميع دون استثناء، حيث تم تمديد فترة تحديث بيانات الناخبين إلى 80 يوماً، وهي أطول مدة تقررها المفوضية في هذا الإطار مقارنة بالسنوات السابقة".

وأشار إلى أن "البطاقة الانتخابية تعد وثيقة رسمية تُعتمد في المعاملات الحكومية، وليست فقط للانتخاب"، معرباً عن أمله بـ"أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز المواطنين، لا سيما العازفين عن المشاركة، للانخراط في العملية الانتخابية".