بالتعاون مع الإمارات.. العراق يعلن إجلاء 7 مواطنين من السودان إلى أبو ظبي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، إجلاء 7 مواطنين عراقييّن من السودان إلى أبو ظبي.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "سفير جُمْهُوريَّة العراق لدى دولة الإمارات العربيَّة المُتحدة مظفر مصطفى الجبوري، استقبل 7 من المواطنين العراقيين المقيمين في السودان، الذين تم إجلاؤهم بسبب الأحداث الجارية هناك، وذلك بالتعاون والتنسيق المباشر مع دولة الإمارات العربيَّة المُتحدة".

وثمّن السفير "الدور الأخوي وجُهُود دولة الإمارات العربيَّة المُتحدة الشقيقة في التعاون وتقديم كافة التسهيلات لإجلاء المواطنين العراقييّن العالقين في السودان، وتأمين وصولهم إلى دولة الإمارات".

من جانبهم، أعرب المواطنين العراقيين عن شكرهم وتقديرهم إلى وزارة الخارجيَّة العراقيَّة لسرعة الاستجابة في عملية إجلائهم وأفراد أُسرهم، وفقا للبيان.