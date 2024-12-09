بالتعاون مع القضاء.. ندوة في الموصل لمناقشة "الصحافة وحرية التعبير"

شفق نيوز/ نظم مركز نون للدراسات الاستراتيجية والحوار، يوم الاثنين، بالتعاون مع رئاسة محكمة استئناف نينوى، ندوة حوارية بعنوان (الصحافة وحرية التعبير: حقوق وواجبات في إطار القانون) وذلك في قاعة محكمة الاستئناف بمدينة الموصل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الندوة حضرها رئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد حميد المصلح، ومحافظ نينوى عبد القادر الدخيل، ونائب رئيس مجلس محافظة نينوى محمد الجبوري، وعضو المجلس عبد الله النجيفي، بالإضافة إلى قائد شرطة نينوى اللواء فلاح الجربا، ومدير الاستخبارات اللواء أحمد، ومدير الأمن الوطني العميد فلاح حسن، ومعاون قائد عمليات الحشد الشعبي في نينوى مصطفى العوادي، إلى جانب حضور واسع من الصحفيين والإعلاميين والناشطين المدنيين.

وقال مدير المركز جرير محمد في تصريح للوكالة، إن "الندوة تناولت ثلاثة محاور رئيسية وهي الإطار القانوني لحرية التعبير، وحق النقد في المجال الصحفي، وأهمية الالتزام بالأطر القانونية لحماية الصحفيين من التبعات القضائية".

وأضاف محمد، أن "الغرض من الندوة هو التركيز على التحديات التي تواجه الصحفيين والإعلاميين أثناء أداء مهامهم" مؤكدًا ضرورة توفير الدعم اللازم لهم لمواصلة دورهم الرقابي والإعلامي".

وأشار إلى "أهمية تعزيز العلاقة بين الإعلام والمؤسسات القضائية، لخلق بيئة قانونية تدعم حرية الصحافة، مع التشديد على أهمية التزام الصحفيين بالنقد البنّاء كوسيلة لتعزيز الشفافية والمساءلة"، داعياً إلى "تنظيم فعاليات مستمرة تجمع الإعلاميين والقضاة والمسؤولين لتعزيز التفاهم المشترك والتعاون في إطار قانوني يضمن حقوق جميع الأطراف".