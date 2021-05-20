بالتزامن مع وصول وزير .. فلاحون غاضبون يغلقون سايلو جنوبي العراق

شفق نيوز/ أغلق عدد من الفلاحين في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، سايلو الناصرية احتجاجا على عدم تسلم محاصيلهم الزراعية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن " العديد من الفلاحين أغلقوا سايلو الناصرية احتجاجا على عدم تسلم محاصيل الحنطة الخاصة بهم بسبب ارتفاع الشوائب فيه".

وبين، أن " لجنة من العاصمة بغداد وصلت المحافظة يوم أمس، وقامت بالتشديد في تسلم المحاصيل الزراعية، الأمر الذي اعتبره الفلاحون استهدافا للفلاح الجنوبي، رغم المعاناة التي يعانيها أثناء الزراعة ".

وكشف مصدر لـ"شفق نيوز "، أن" تدخلات على مستوى واتصالات مكثفة تجري حاليا بين وزارتي الزراعة والتجارة وحكومة ذي قار، لسحب اللجنة وإعادة فتح السايلو وتسلم المحصول الزراعي للفلاح ".

يأتي هذا في وقت وصل فيه وزير الموارد المائية مهدي رشيد إلى محافظة ذي قار جنوبي العراق لتفقد المشاريع الوزارية فيها ولا سيما مشروع تبطين شط ال ابراهيم في قضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، فضلا عن زيارة مشاريع أخرى للوزارة في المحافظة.