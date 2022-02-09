بالتزامن مع وجود الكاظمي.. "متجاوزون" ينهالون بالعصي على مدير بلدية ميسان

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ميسان، يوم الأربعاء، بتعرض مدير بلدية المحافظة لاعتداء بالعصي أثناء تنفيذ حملة لرفع التجاوزات في مدينة العمارة، وذلك بالتزامن مع تواجد القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على رأس أمني رفيع المستوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عدداً من الأشخاص هاجموا مدير بلدية ميسان بالعصي والهراوات اثناء تنفيذ خطة رفع التجاوزات، ما أدى إلى إصابته بجروح بمناطق مختلفة من جسده نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشار إلى أن الاعتداء "حدث بالتزامن مع تواجد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفقة وفد من القيادات الأمنية والعسكرية في محافظة ميسان".

ووصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محافظة ميسان، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه وزيرا الدفاع والداخلية، وعدداً من قيادات الأجهزة الأمنية، وعقد اجتماعاً أمنياً مع القادة في المحافظة.

وكان القاضي أحمد فيصل الساعدي، قد اغتيل بوحشية السبت الماضي، بعد أن تلقى 15 رصاصة من مسلحين مجهولين في حي المعلمين أمام مبنى كاتب العدل وسط مدينة العمارة، وفق ما أفاد به مصدر أمني للوكالة.

وعلى إثر ذلك، أمر الكاظمي، بتشكيل قيادة عمليات ميسان، على أن تتولى القيادة والسيطرة على الأجهزة الأمنية كافة في المحافظة، كما كلف اللواء الركن محمد الزبيدي بمهام قيادة العمليات هناك.

وأمس الثلاثاء، قرر رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، إعفاء مدير أمن محافظة ميسان من منصبه، وفقا لبيان مقتضب صادر عن خلية الإعلام الأمني.

يشار إلى أن الكاظمي أطلق العام الماضي حملة أسماها "حملة عبير لرفع التجاوزات" في جميع المحافظات العراقية، وذلك بعد مقتل مدير بلدية محافظة كربلاء عبير سليم أثناء إشراف على تنفيذ حملة لرفع التجاوزات في مدينة كربلاء، وباشرت الدوائر البلدية في المحافظات بتنفيذ هذه الحملة وتعرضت الكوادر البلدية لعدة حالات اعتداء في بعض المحافظات والعاصمة بغداد التي ما زالت الكوادر تتعرض فيها بين وقت وآخر لاعتداءات أثناء رفع التجاوزات.