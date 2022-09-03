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بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة.. ولاية أمريكية تودع جثمان طيار عراقي

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-03T12:57:14+0000
بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة.. ولاية أمريكية تودع جثمان طيار عراقي

شفق نيوز/ أُجريت في ولاية أتلانتا الأمريكية، يوم السبت مراسم توديع جثمان العقيد الطيار عمار عاصي حمدان، الذي وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة حادث غرق.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن المراسم جرت بحضور الملحق العسكري العراقي في الولايات المتحدة الامريكية اللواء الركن مهند عبد عبود، والعقيد الطيار الركن ياسر المعتصم بالله شريف، والعقيد الطيار جابر كامل جابر، والنقيب زيد حسن جعفر، وفريق أداء التحية من قاعدة Fort Rucker.

وبين أن هذه المراسم أجريت رغم الظروف الجوية الصعبة التي تشهدها الولاية المذكورة من تساقط الأمطار الغزيرة، هذا وقد تم نقل جثمان الشهيد مع بقية الضباط الذين حضروا مراسم التوديع الى أرض الوطن ليوارى مثواه الأخير.

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