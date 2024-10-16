بالتزامن مع زيارة السوداني .. عشرات الخريجين يتظاهرون وسط ديالى

شفق نيوز/ تظاهر عشرات الخريجين الجامعيين، صباح يوم الأربعاء، وسط مدينة بعقوبة مطالبين بالتعيين وذلك بالتزامن مع وصول رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى محافظة ديالى.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "عدداً من الخريجين تظاهروا قرب شارع المحافظة وسط مدينة بعقوبة بعد أن منعتهم القوات الامنية من التظاهر أمام مبنى الحكومة المحلية".

وأضاف أن "القوات الامنية من مختلف التشكيلات تفرض اجراءات مشددة في شوارع محافظة ديالى مع وصول السوداني الى المحافظة لافتتاح عدد من المشاريع".

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، إلى محافظة ديالى لمتابعة سير العمل في عدد من مشاريع البنى التحتية بالمحافظة.