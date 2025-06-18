بالتزامن مع زيارة السوداني.. الأمن يمنع متظاهرين غاضبين من الوصول لمعمل السكر

شفق نيوز/ شهدت ناحية المدحتية، جنوبي محافظة بابل، يوم الأربعاء، توتراً أمنياً بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لافتتاح مشروع جديد في المنطقة، حيث منعت قوات مكافحة الشغب عشرات المتظاهرين الغاضبين من الاقتراب من معمل السكر.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن التظاهرات جاءت احتجاجاً على تردي الواقع الخدمي في الناحية، إذ عبّر المتظاهرون عن استيائهم من غياب مشاريع البُنى التحتية الأساسية واستمرار معاناتهم من نقص الكهرباء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية.

وأشار المحتجون، بحسب المراسل، إلى أن المناطق المهمّشة بحاجة إلى التفاتة حكومية حقيقية، مطالبين بترجمة الوعود الرسمية إلى خطوات ملموسة تنعكس على حياتهم اليومية، بدلاً من التركيز على مشاريع لا تمس احتياجاتهم الفعلية.

وفي وقت سابق من اليوم، افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مطاحن شركة الاتحاد لإنتاج الطحين الصفر في ناحية المدحتية بمحافظة بابل، بطاقة مليون طن سنوياً، بعد أن وضع حجر الأساس للمشروع قبل 11 شهراً.