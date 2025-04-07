بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء.. مدرسو البصرة وبابل يحشدون لتظاهرة غداً

شفق نيوز/ أكدت اللجنتان التنسيقيتان للمعلمين في البصرة وبابل، يوم الاثنين، أنهم سينضمون تظاهرة حاشدة غداً بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، بهدف الضغط لتنفيذ مطالبهم.

وقال ممثل التربويين في البصرة، صفاء المالكي، لوكالة شفق نيوز، إنه "بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء سننضم صباح يوم غد الثلاثاء تظاهرة كبيرة أمام مديرية تربية البصرة للضغط باتجاه تنفيذ مطالبنا".

بدورها أعلنت اللجنة التنسيقية لملاك تربية بابل، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، عن التحشيد لتظاهرة أمام مديرية تربية المحافظة صباح الغد.

وقال متحدث باسم اللجنة "العراق اليوم يشهد ثورة المعلمين بالإضراب والاحتجاج. وبعد أن أمهلنا الحكومة يومان معلنين نفيرنا وإضرابنا العام وبعد انتهاء المهلة وعدم الاستجابة وتلبية مطالب المعلمين سواء في سلم الرواتب أو إضافة المخصصات من قبل الحكومة متجاهلين ومستخفين بشريحة التربويين، فإن الكوادر التربوية في عموم محافظات العراق يعلنون عن تظاهرات سلمية غاضبة في عموم البلاد".

وأضاف "قررت الملاكات التربوية لمديرية تربية بابل عن استمرار الإضراب وإعلان تظاهرة كبرى ليوم غد الثلاثاء الساعة الثامنة صباحاً أمام مديرية تربية بابل".

وأكد "تظاهرتنا لم تستقبل أي سياسياً. كون عمله مع الجهات الحكومية المحلية والمركزية لحسم المطالب"، محذراً أنه في حال عدم تنفيذ المطالب "سيتم اللجوء إلى خطوات تصعيدية تفاجئ الجميع".

يشار إلى أن اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين في العراق، أعلنت عن تنفيذ إضراب عام بدءاً من يوم أمس الأحد، للضغط باتجاه تحقيق حزمة مطالب، أبرزها شمول شريحة المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية أسوةً بالخدمة الجامعية، وزيادة المخصصات المالية بأنواعها المختلفة، كتحسين المعيشة والمهنية وبدل النقل ومخصصات الزوجية والأطفال.

ومساء يوم أمس الأحد، أعلنت نقابة المعلمين في البصرة، انتهاء الإضراب في مدارس المحافظة والمباشرة اليوم باستئناف الدوام الرسمي واستمرار العملية التربوية.

إلا أن ممثل التربويين في البصرة، صفاء المالكي، أكد رفضه لقرار النقابة، مشيراً إلى استمرار الإضراب الذي تنفذه الكوادر التعليمية في مدارس المحافظة، واصفاً قرار نقابة المعلمين بإنهاء الإضراب واستئناف الدوام الرسمي بأنه "لا يمثلهم ولا يعكس إرادتهم".

وقال المالكي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الكوادر التربوية مستمرة في إضرابها حتى يوم غد الاثنين (اليوم)، ولن تعود إلى الدوام الرسمي ما لم تُلبّ المطالب المشروعة، وقرار نقابة المعلمين بإنهاء الإضراب لا يعنينا، وهي لا تمثل قراراتنا ولا تحدد مصيرنا، بل تعمل بالتعاون مع الحكومة لمحاولة إجهاض الإضراب بطرق غير مباشرة".

وأضاف المالكي، أن "الإضراب سيستمر حتى بعد جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الثلاثاء المقبل"، مشدداً على أن "إنهاء الإضراب مرهون بتحقيق المطالب كافة، دون استثناء".