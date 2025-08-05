بالتزامن مع "الأربعينية".. ذي قار تعطل الدوام الرسمي ليومين الأسبوع المقبل

شفق نيوز- النجف/ ذي قار

قرر مجلس محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليومين في الأسبوع المقبل بالتزامن مع الزيارة الأربعينية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس المحافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي ذي قار ليومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل بمناسبة الزيارة الأربعينية.

وكان مجلس محافظة النجف، قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بدءاً من الخميس المقبل، ولأكثر من أسبوع، فيما قرر مجلس ذي قار تعطيل الدوام لليومين بالتزامن مع مراسم الزيارة الأربعينية.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اعتباراً من يوم الخميس المصادف 7 آب/ أغسطس الجاري، ولغاية الخميس 14 من الشهر، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية".

ولفت إلى أن "القرار جاء خلال جلسة مجلس المحافظة المنعقدة هذا اليوم، برئاسة رئيس المجلس حسين العيساوي".

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.