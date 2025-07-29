بالتزامن مع الزيارة الأربعينية.. قواعد جديدة "صارمة" لجزر الذبائح في كربلاء

شفق نيوز- بغداد

أعلنت دائرة البيطرة العراقية، يوم الثلاثاء، عن وضع قواعد جديدة "صارمة" في محافظة كربلاء تستهدف المجازر الحكومية ومحال القصابة، لضمان توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين، بالتزامن مع توافد أفواج زوار الأربعينية.

وقال مدير عام الدائرة ثامر الخفاجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن دائرته ومن خلال المستشفى البيطري في كربلاء تعتمد وضع قواعد جديدة لتطبيق الاشتراطات الصحية والبيطرية في محال الجزارة، استناداً إلى القوانين والتعليمات البيطرية النافذة، بما يضمن عرض وبيع لحوم مطابقة لمعايير سلامة الغذاء.

وبين أن التعليمات الجديدة "ستُنفذ بصرامة، وتتضمن فرض غرامات مالية على من يمتنع عن الالتزام أو يحاول التحايل عليها".

وأوضح أن العمل جارٍ على تطوير المجازر النظامية وتجهيزها بتقنيات حديثة لضمان سلامة اللحوم المتداولة، من لحظة الذبح وحتى وصولها إلى المواطن، وذلك من خلال تطوير منظومة التبريد والنقل، وتطبيق آليات رقابة صارمة في المراحل كافة.

وتابع الخفاجي "فضلاً عن اعتماد نظام جديد لتتبع اللحوم، يتمثل في وضع لواصق خاصة على الذبائح بعد إتمام الفحوصات البيطرية كافة داخل المجزرة، توضح نوع اللحم وتاريخ إنتاجه واسم الفاحص البيطري، ما يتيح للمواطن التحقق من مصدر اللحوم وجودتها عند الشراء".

وأضاف "هذه اللواصق مزودة بباركود خاص يربط كل ذبيحة بسجل إلكتروني داخل النظام البيطري، ما يسهل على لجان المتابعة والتفتيش تتبع مصدر كل ذبيحة وضمان عدم تسرب اللحوم غير المفحوصة إلى الأسواق".

ولفت الخفاجي إلى أن "الخطة الجديدة تشترط على الجزارين توافر ثلاجات عرض وتخزين مطابقة للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تعليق لوحات واضحة بأسعار اللحوم ومنشأها، مع الفصل الكامل بين اللحوم المحلية والمستوردة. وسيتم تزويد المحلات بخطاطيف مناسبة لتعليق الذبائح، وتطبيق الغرامات بحق المخالفين".

واكد أن الخدمات البيطرية في كربلاء تبذل جهوداً متواصلة لحماية الصحة العامة والثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية، من خلال توفير كادر بيطري مؤهل يتولى متابعة العمل اليومي داخل المجازر النظامية، في إطار منظومة رقابة صحية متكاملة تهدف إلى ضمان جودة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

وكانت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة العراقية، قد أعلنت في 23 تميوز/ يوليو الجاري، عن اتخاذ إجراءات صحية بيطرية احترازية بالتزامن مع قرب الزيارة الأربعينية للإمام الحسين، من أجل الحد من تزايد إصابات مرض الحمى النزفية.

وقال مدير عام الدائرة ثامر الخفاجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة مستعدة لاتخاذ إجراءات صحية بيطرية احترازية للحد من تزايد إصابات الحمى النزفية للحفاظ على حياة المواطنين والمربين".

وأوضح أنه ترأس اجتماع لجنة الرأي في الدائرة لمناقشة الاستعدادات اللازمة لتأمين نجاح زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام من خلال توفير المبيدات اللازمة للقضاء على الناقل الرئيسي لفيروس الحمى النزفية لتقليل الإصابات فضلاً عن توفير الأدوية واللقاحات البيطرية اللازمة ومنها لقاح الحمى القلاعية في المستشفيات والمستوصفات البيطرية.

ويوم أمس الاثنين، أعلنت دائرة البيطرة اتخاذ أقصى درجات الرصد الوبائي للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية، وبينما أوصت بمفاتحة ممثلية إقليم كوردستان بمنع حركة الحيوانات ومنتجاتها من تركيا إلى العراق، شددت على ضرورة تعقيم المركبات الداخلة إلى البلاد من المنافذ التركية بمضادات الفيروسات.

وقال مدير الدائرة، ثامر الخفاجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم "اتخاذ أقصى درجات الرصد الوبائي للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية بعد التطورات الأخيرة التي أعلنت عنها السلطات التركية بإغلاق جميع أسواق بيع الحيوانات لتفشي مرض الحمى القلاعية".

وأكد الخفاجي على "ضرورة مفاتحة ممثلية إقليم كوردستان بمنع حركة الحيوانات ومنتجاتها من تركيا إلى العراق ومن جميع المنافذ الحدودية، وضرورة تعقيم المركبات الداخلة إلى العراق من المنافذ التركية بمضادات الفيروسات".

ومن الإجراءات أيضاً بحسب الخفاجي "التوجيه إلى المستشفيات البيطرية في (نينوى، كركوك، صلاح الدين، وديالى) لرفع مستوى الرصد الوبائي للحيوانات الداخلة من الإقليم والإبلاغ الفوري عن أية حالة اشتباه بمرض الحمى القلاعية".