سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بالتزامن مع الحمى النزفية.. بيطرة البصرة تكشف عن أكثر من مليوني مخالفة بحق الجزارين

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-22T11:28:06+0000
بالتزامن مع الحمى النزفية.. بيطرة البصرة تكشف عن أكثر من مليوني مخالفة بحق الجزارين

شفق نيوز/ كشف المستشفى البيطري في محافظة البصرة عن تحرير مليونين و100 ألف مخالفة بحق الجزارين في عموم مناطق المحافظة بالتزامن مع ظهور مرض الحمى النزفية عبر سلسلة حملات رقابية نفذت بهذا الشأن.

وقال مدير المستشفى رياض محمد علي خلال حضوره ندوة علمية بعنوان (الحمى النزفية في العراق الوضع الحالي والتحديات والتوجهات المستقبلية) عقدت في كلية الطب البيطري وتابعتها وكالة شفق نيوز؛ انه "من المؤسف أن تكون أعداد المخالفات كبيرة جدا وتسجل خلال فترة قصيرة بحق الجزارين بسبب الجزر العشوائي  وعدم امتلاكهم اجازات صحية للذبح داخل المجزرة العصرية".

وأضاف أنه "تم تشكيل 23 فريقا في جميع مناطق المحافظة من قبل المستوصفات الطبية وأنه تم رش الحيوانات الكبيرة كالأبقار والجاموس وتغطيس الأغنام والماعز بمادة الدلتامثرين للقضاء على المضيف الناقل (القراد) وإنجاز 75 إجازة بيطرية للجزارين واتجاههم للمجزرة العصرية لذبح مواشيهم تحت إشراف الأطباء البيطريين المتواجدين في المجزرة".

من جانبه؛ قال عميد كلية الطب البيطري بجامعة البصرة رحمن كاظم في نفس الندوة؛ ان "هناك مساع من الكلية البيطري لتشكيل فريق في التحري عن وجود مرض الحمى النزفية في الحيوانات وأنهم بانتظار التخصيصات المالية و التمويل من رئاسة الجامعة لبدء بهذا البرنامج".

واتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة "الحمى النزفية"، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها، وذلك رغم عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.

يأتي ذلك في وقت كانت قد أعلنت فيه وزارة الزراعة العراقية، نهاية شهر نيسان الماضي، السيطرة على البؤر المسببة للإصابة بمرض "الحمى النزفية"، وذلك من خلال مكافحة حشرة (القراد) الوسيط الناقل للوباء من الحيوان إلى الإنسان، حسب قولها.

related

بـ"كفالة مالية".. القضاء يخلي سبيل محافظ نينوى

Date: 2022-04-18 16:58:42
بـ"كفالة مالية".. القضاء يخلي سبيل محافظ نينوى

إرتفاع الإصابات بالحمى النزفية و3 وفيات في المثنى

Date: 2022-05-07 14:50:26
إرتفاع الإصابات بالحمى النزفية و3 وفيات في المثنى

بيطرة نينوى تنفي وجود اصابات جديدة بالحمى النزفية

Date: 2021-09-25 16:03:30
بيطرة نينوى تنفي وجود اصابات جديدة بالحمى النزفية

بابل.. تسجيل حالة وفاة و3 إصابات بالحمى النزفية

Date: 2022-04-28 14:08:25
بابل.. تسجيل حالة وفاة و3 إصابات بالحمى النزفية

استنفار في محافظة عراقية بعد وفاة امرأة بالحمى النزفية

Date: 2021-06-22 10:47:24
استنفار في محافظة عراقية بعد وفاة امرأة بالحمى النزفية

نينوى.. الخطر يلاحق 4 ملايين نسمة وسلامتهم تتطلب إغلاق مداخلها

Date: 2022-05-08 16:05:50
نينوى.. الخطر يلاحق 4 ملايين نسمة وسلامتهم تتطلب إغلاق مداخلها

ذي قار تقرع ناقوس الخطر.. الحمى النزفية تتفشى

Date: 2022-04-04 10:37:53
ذي قار تقرع ناقوس الخطر.. الحمى النزفية تتفشى

ذي قار تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات الحمى النزفية

Date: 2022-04-28 18:13:02
ذي قار تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات الحمى النزفية