بالتزامن مع التشكيلة الحكومية.. رابطة الشركات تطالب الزيدي بفصل "السياحة" عن وزارة الثقافة

شفق نيوز - بغداد

دعت رابطة شركات السفر والسياحة العراقية، رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي وأعضاء مجلس النواب إلى إيلاء قطاع السياحة الاهتمام الذي يستحقه كونه "أحد أهم القطاعات الاقتصادية والثقافية والحضارية" في البلاد، مؤكدة ضرورة أن تكون الحقيبة الوزارية المعنية بهذا القطاع بعيدة عن "المحاصصة والتحزب والمحسوبية".

وطالبت الرابطة في بيان اليوم، "بالنظر الجاد في فصل هيئة السياحة عن وزارة الثقافة وجعلها وزارة أو هيئة مستقلة إدارياً ومالياً، وأن يتولى قيادتها شخصية متخصصة وقريبة من القطاع السياحي حصراً؛ لضمان تطوير القطاع السياحي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الاستثمار وخلق فرص العمل".

كما أكدت الرابطة أهمية اختيار وزير سياحة مهني وذي خبرة حقيقية في المجال السياحي لإدارة هذا القطاع، بما يسهم في تطوير الجذب السياحي للمواقع الأثرية والدينية والتراثية، والارتقاء بالخدمات السياحية ودعم العاملين في قطاع السفر والسياحة في العراق.

وتابع البيان، أن العراق يمتلك مقومات سياحية وأثرية ودينية كبيرة تؤهله ليكون من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، الأمر الذي يتطلب رؤية حكومية واضحة وخططاً استراتيجية حقيقية للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

ومن المقرر أن يصوّت البرلمان العراقي، اليوم الخميس، على البرنامج الوزاري وحكومة الزيدي، فيما قالت مصادر قريبة منه إنه لم يحسم بعد بعض الحقائب وما زال يراجع أسماء مرشحين قدمتها الكتل السياسية.