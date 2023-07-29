بالتزامن مع الانطفاء التام.. حريق كبير في محطة كهرباء في البصرة وانهيار الأحمال الجنوبية

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، يوم الأحد، بنشوب حريق في محطة كهرباء في محافظة البصرة، مما تسبب بانقطاع للطاقة، بالتزامن مع عارض فني تسبب بخروج عدة محافظات عراقية عن الخدمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحريق نشب في محطة البكر الثانوية بمحافظة البصرة، مما أدى إلى انهيار الأحمال في المناطق الجنوبية بالتزامن مع انهيار الخط الكهربائي الرابط بين محافظات الوسط والجنوب.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن سبب انهيار المنظومة الكهربائية يعود لوجود خلل فني في خط واسط 400، الرابط بين محافظات الوسط والجنوب.

ولفت إلى وجود "استنفار عام لفرق الصيانة من اجل ايجاد العطل وإعادة التيار الكهربائي للمناطق كافة".

ولم يتسنَ بعد الحصول على تعليق من وزارة الكهرباء العراقية.