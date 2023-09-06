بالتزامن مع الاربعينية.. سامراء تستقبل أكثر من 3 ملايين وافد أجنبي

شفق نيوز/ أعلن قائممقامية قضاء سامراء، جنوب شرق تكريت، اليوم الأحد، عن توافد أكثر من ثلاثة ملايين زائر أجنبي إلى المدينة لزيارة "الإمامين العسكريين" بالتزامن مع انتهاء الزيارة الاربعينية، مؤكدا استمرار توافد الزائرين خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال القائممقام بكر محمد شريف، لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة القضاء وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية شكلت غرفة عمليات مشتركة لاستقبال الزائرين الأجانب بالتزامن مع الزيارة الاربعينية في كربلاء".

وأضاف أن "أعداد الزائرين الوافدين تجاوزت 3 ملايين زائر وسط ترجيحات بوصول اعدادهم الى 3.5 ملايين زائر أجنبي بعد انتهاء مراسيم الزيارة الاربعينية وتوجه الزائرين من كربلاء نحو سامراء المقدسة".

ووصف شريف توافد الزائرين الأجانب هذا العام بالتزامن مع الزيارة الاربعينية بأنه "تاريخي واستثنائي وبإجراءات متميزة بالتنسيق بين جميع الدوائر الخدمية والامنية والمواكب الخدمية"، مؤكداً "استمرار توافد الزائرين الأجانب الى مرقد العسكريين مع انتهاء مراسيم الزيارة الاربعينية".

وتشهد مدينة سامراء سنوياً تدفق اعداد كبيرة من الزائرين الأجانب خلال ذكرى الزيارة الاربعينية السنوية لمرقد الامام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء.

ويجوب الزائرين الأجانب جميع المراقد الدينية في العراق طيلة أيام السنة وتبلغ ذروتها خلال زيارة الأربعين.

وتقع مدينة سامراء على بعد 125 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، ويوجد فيها مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري، وهما الإمامان العاشر والحادي عشر لدى المسلمين الشيعة الامامية.